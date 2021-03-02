Edirneli kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde profesyonel pastacılığa adım atacak
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Edirneli kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde profesyonel pastacılığa adım atacak

02.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:39
Edirneli kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde profesyonel pastacılığa adım atacak

Edirneli kadınlar için Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Edirne Temsilciliği çevrim içi "Profesyonel pastacılık" eğitimi düzenleyecek.

Edirneli kadınlar için Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Edirne Temsilciliği çevrim içi "Profesyonel pastacılık" eğitimi düzenleyecek.

KADEM Edirne Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bir dilim lezzet, bin dilim mutluluk" sloganıyla düzenlenecek eğitim programı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlatılacak.

Trakya Üniversitesi öğretim görevlileri Çağla Yumuk Mercan ve Burak İşçimen, katılımcı kadınlara 6 hafta boyunca "Pastane poğaçası açma, tatlı-tuzlu kuru pasta, şeker hamurlu butik kurabiye, profiterol, pasta ve glütensiz kek, kurabiye yapımı" konularında eğitim verecek.

Başvurular edirne@kadem.org.tr mail adresine 6 Mart Cumartesi akşamına kadar yapılabilecek, eğitimler sonunda çevrim için sınavda başarılı olanlara katılım belgesi verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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