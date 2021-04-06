Edirneli hayvanseverlerden arka ayakları tutmayan "Şans"ın yürüteç ihtiyacı için destek çağrısı
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Edirneli hayvanseverlerden arka ayakları tutmayan "Şans"ın yürüteç ihtiyacı için destek çağrısı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirneli hayvanseverlerden arka ayakları tutmayan 'Şans'ın yürüteç ihtiyacı için destek çağrısı

Edirne'de sokak hayvanları yararına çalışmalar yapan Bir El Bin Nefes Derneği, aracın çarpması sonucu arka ayakları zarar gören "Şans" adlı köpeğin yürüteç ihtiyacının karşılanması için hayırseverlere destek çağrısında bulundu.

Edirne'de sokak hayvanları yararına çalışmalar yapan Bir El Bin Nefes Derneği, aracın çarpması sonucu arka ayakları zarar gören "Şans" adlı köpeğin yürüteç ihtiyacının karşılanması için hayırseverlere destek çağrısında bulundu.

Derneğin başkanı Yağmur Islattı, yaptığı yazılı açıklamada, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde yaralı halde buldukları köpeği tedavi ettirdiklerini belirtti.

Islattı, Şans'ın genel durumunun iyi olduğunu ancak yürümekte zorluk çektiğini belirtti.

Şans'ın yürüyebilmesi için yürütece ihtiyacı olduğunu aktaran Islattı, hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti.

Şans'ı ziyaret etmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirten Islattı, şunları kaydetti:

"Bugün iç dış parazitlerini de yaptırdık. Genel sağlık durumu da gayet iyi. Adımlarını atana kadar tek eksiği bir yürüteç. Şans çocuğun ölçülerinde elinde fazladan yürüteci olup ona göndermek isteyen olursa seve seve kabul edeceğiz. En azından bir yürüteci olursa çok sevdiği bahçesinde yürüteçle koşup oynar diye düşünüyoruz. Elimizden geldiğince Şans'ın durumu hakkında onun tüm kurtarıcı meleklerine haber vermeye çalışacağız. Şimdilik sağlıcakla kalın, Şans'a dua etmeyi unutmayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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