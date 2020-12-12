Hayvansever belediye personeli, kısıtlamada meydanlardaki güvercinleri unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hayvansever belediye personeli, kısıtlamada meydanlardaki güvercinleri unutmadı

12.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:01

Edirne'de hayvansever belediye personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında meydanlardaki güvercinleri unutmadı.

Edirne'de hayvansever belediye personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında meydanlardaki güvercinleri unutmadı.

Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddasi'ndeki güvercinleri besleyen hayvansever Volkan Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli olduğunu, işine başlamadan önce güvercinleri beslediğini söyledi.

Sokak hayvanlarının kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Ağaoğulu, şöyle konuştu:

"Bizim karnımız tok onların karnı aç olur mu, yüreğimiz rahat eder mi? Kendi karnımızı doyurmadan önce konuşamayanların karnını doyuracaksın. Doğaya zarar verdiğimiz, canlıları katlettiğimiz için doğal afetler yaşıyoruz. Kuşların karnını doyurup mutlu şekilde görevimin başına gitmek istiyorum. Sokakta yaşayan canlıları hiçbir zaman unutmamalıyız."

Hayvansever belediye personeli, kısıtlamada meydanlardaki güvercinleri unutmadı
Hayvansever belediye personeli, kısıtlamada meydanlardaki güvercinleri unutmadı
Hayvansever belediye personeli, kısıtlamada meydanlardaki güvercinleri unutmadı
Hayvansever belediye personeli, kısıtlamada meydanlardaki güvercinleri unutmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

İlgili Haberler

Çankaya Belediyesi 56 saatlik kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Çankaya Belediyesi 56 saatlik kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Biga Belediyesi, sokak hayvanlarını kısıtlamalarda unutmadı
Biga Belediyesi, sokak hayvanlarını kısıtlamalarda unutmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Falcao Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz Enner Valencia
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayvansever belediye personeli, kısıtlamada meydanlardaki güvercinleri unutmadı - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:06:28. #1.14#
title