Edirneli güreşçiler Türkiye Şampiyonası'ndan madalyayla döndü - Haberler
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Edirneli güreşçiler Türkiye Şampiyonası'ndan madalyayla döndü

Edirneli güreşçiler Türkiye Şampiyonası'ndan madalyayla döndü
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirneli sporcular Çorlu ilçesinde düzenlenen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Edirneli sporcular Çorlu ilçesinde düzenlenen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Trakya Birlik Spor Kulübü güreş antrenörü Habil Kara, yaptığı açıklamada, şampiyonaya Edirne'yi temsilen katılan 3 sporcularının da madalya kazandığını belirtti.

Edirne'de kadın güreşçilerin başarısından memnuniyet duyduğunu ifade eden Kara, kentin çok başarılı sporcular yetiştirdiğini dile getirdi.

Çorlu'da düzenlenen şampiyonada 3 sporcunun da kürsüye çıktığını anlatan Kara, şöyle devam etti:

"Şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 sporcu katılmıştı. Edirne'yi temsilen 3 sporcu ile katıldık biz de. Sporcularımızdan 50 kiloda Fatma Kızmaz Türkiye ikincisi, aynı kiloda Şeyma Kızmaz Türkiye üçüncüsü, 57 kiloda Nazar Kaya Türkiye üçüncüsü oldu. Üç sporcumuz da milli takıma seçilerek önümüzdeki günlerde kampa katılacak. Sporcularımızın başarısında emeği geçen başta Trakya Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yönetim kurulu ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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