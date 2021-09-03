Edirneli ev hanımları kurdukları ritim grubu ile kenti tanıtacak
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Edirneli ev hanımları kurdukları ritim grubu ile kenti tanıtacak

Edirneli ev hanımları kurdukları ritim grubu ile kenti tanıtacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, ev hanımlarının el emeği ürünleri tasarladığı Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'ndeki kadınlar "Morİz Ritim Grubu"nu kurdu.

Edirne'de, ev hanımlarının el emeği ürünleri tasarladığı Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'ndeki kadınlar "Morİz Ritim Grubu"nu kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20 kişiden oluşan ritim grubu, çalışmalarına Edirne Belediyesi Bando Şefliğinde başladı. Morİz Ritim Grubu, kente özgü ritimlerle ilin tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Müzik çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, grup üyelerine başarılar diledi.

Kadınların oluşturduğu grubun kentin tanıtımına destek sağlayacağını belirten Gürkan, "Onlar hayatın rengini de müziğin tınısını da notaların ritminde buluşturdu. Önce hayal ettiler, sonra da hayallerinin peşinden gittiler. Bize göre her başarılı kadının arkasında kendisi vardır. Bu yüzden çıktıkları bu güzel yolculukta biz her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman ise haftada 3 gün müzik eğitimi almaya başladıklarını anlattı.

Gürkan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Karaman, "Kadınlar olarak hem stres atmak hem de Edirne'ye özgü ritimleri tüm dünyaya tanıtmak, hayata mor bir iz bırakmak istiyoruz. En büyük hedefimiz ulusal ve uluslararası festivallere katılarak, kentimizi, müziğimizi, kültürümüzü tanıtmak." değerlendirmesinde bulundu.

Edirneli ev hanımları kurdukları ritim grubu ile kenti tanıtacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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