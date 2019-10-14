Edirneli esnaftan mehmetçiğe 'sefer helvası'

14.10.2019 17:21

EDİRNE'de yaşayan iki esnaf, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe güç vermesi için 'sefer helvası' yaptı. Osmanlı döneminde sefere çıkan askerler için yapılan helvanın Türk ordusuna güç vereceğine inandıklarını söyleyen esnaftan Arif Meriç, "Dualarla hazırladığımız bu helva, askerimize sıhhat ve afiyet getirecektir" dedi.

Edirneli esnaflar Arif Meriç ve Bahri Dinar bir araya gelerek, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için 'Sefer Helvası' yaptı. Osmanlı döneminde sefere çıkan askerlere güç vermesi için yapılan helvaya 41 çeşit baharat, kuru meyve ve şerbet atarak dualar okuyan iki esnaf, Türk ordusunun yanında olduklarını söyledi. Arif Meriç, yaptıkları helvanın askerlere şifa olmasını dilediklerini belirterek, "Allah'ın izniyle bu sefer helvasını Mehmetçiğimize ulaştıracağız ve gittikleri yerde barış nasıl gelirmiş huzur nasıl gelirmiş, bütün dünyaya gösterecekler. Mehmetçiklerimizin son nefesine kadar arkasındayız. Bu helvanın içerisinde bir tarih var. Yüzyıllarca dedelerimiz, Fatihler, Kanuniler, kısacası tüm ecdadımız hep bu sefer helvasını yemiştir. 40 tane baharat bir araya toplanmış, dosta sıhhat veren, düşmana da felaket veren tatlıdır" dedi.

Helvanın içerisindeki karışımın çok özel olduğunu söyleyen Bahri Dinar, "Bizim için çok önemli bir gün. Suriye'de seferdeki Mehmetçiğimize çok özel bir helva hazırlıyoruz. Karışımı çok muhteşem. Selimiye'nin suyundan, Selimiye'nin etrafındaki ağaçlardan toplanan meyvelerden yapıyoruz, yani şerbetinde Selimiye var. Buradan Mehmetçiğimize, gönlümüzle, dualarımızla, her şeyimizle diyoruz ki, sizin yanınızdayız, sizlerle birlikteyiz, nefesiniz, nefesimiz" diye konuştu.

Hazırlanan bir kazan helva Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere, "Kahraman Mehmetçiğe güç ve kuvvet vermesi için" notuyla Şanlıurfa Valiliği'ne gönderildi

Kaynak: DHA