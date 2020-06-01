Edirneli esnaf, şükür duası yaptı ciğerli lokma dağıttı
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Edirneli esnaf, şükür duası yaptı ciğerli lokma dağıttı

Edirneli esnaf, şükür duası yaptı ciğerli lokma dağıttı 80 gün sonra dükkanlarını açtılar, ciğerli lokma dağıttılar Edirne'de yeni normalleşmenin ilk günü alınan kararlarla birlikte dükkanlarını açan esnaf, şükür duası yaptıktan sonra Edirne'nin en meşhur yemeği olan tava ciğerli lokma dağıttı.

01.06.2020 20:26 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:31

Edirneli esnaf, şükür duası yaptı ciğerli lokma dağıttı

80 gün sonra dükkanlarını açtılar, ciğerli lokma dağıttılar

EDİRNE - Edirne'de yeni normalleşmenin ilk günü alınan kararlarla birlikte dükkanlarını açan esnaf, şükür duası yaptıktan sonra Edirne'nin en meşhur yemeği olan tava ciğerli lokma dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni normalleşme sürecinin ilk günü Edirne'de ciğerci dükkanları da kapılarını açtı. 80 gün sonra kapılarını açan ciğerciler ilk müşterilerini kabul etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan müşteriler aylar sonra ciğer yemenin, işletme sahipleri de müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

İşyerlerinin açıldığı için mutlu olduklarını belirten Edirneli esnaf, Tarihi Selimiye Arastası Çarşısı önünde bir araya gelerek şükür duası yaptı. Ardından hazırlanan Edirne'nin en meşhur yemeği olan tava ciğerli lokmalar esnafa ve vatandaşlara dağıtıldı.

Tava ciğer ustalarından İsmail Işık, açıklanan kararlara uymaya devam edeceklerini belirterek bugün işbaşı yaptıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla kepenklerimizi açtık" diyen bir diğer tava ciğer ustası Cevat Işık'da çalışanların ve esnafın çok mutlu olduğunu ifade etti.

Edirneli esnaf, şükür duası yaptı ciğerli lokma dağıttı

Kaynak: İHA

Manşet

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