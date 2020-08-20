Edirneli eczacılar şaşkın: Zatürre ve grip aşısı kalmadı, talep listesi oluşturuluyor Zatürre ve grip aşısı talebe yetişemediklerini ve aşı talebi listesi oluşturmaya başladıklarını açıklayan Edirneli eczacılar, vatandaşların sıraya girdiğini söyledi.

Zatürre ve grip aşısı talebe yetişemediklerini ve aşı talebi listesi oluşturmaya başladıklarını açıklayan Edirneli eczacılar, vatandaşların sıraya girdiğini söyledi.

Türkiye'de korona virüsle mücadelede toplumun bir kısmının vurdumduymaz tavrı sebebiyle son zamanlarda artışa geçen vaka sayıları nedeniyle endişe kapılan vatandaşlar, zatürre ve grip aşısı alma telaşına kapılınca eczanelerde aşı kalmadı. Adeta yok satan aşılar nedeniyle Edirneli eczacılar, talep listesi oluşturmaya başladı.

"ZATÜRRE AŞISINDA TALEBE YETİŞEMİYORUZ"

Zatürre aşısının piyasada olmadığını ve temininde güçlük yaşandığına dikkat çeken Edirne Eczacılar Odası Denetleme Kurulu Başkanı Eczacı Şükrü Ciravoğlu, temin edilip gelen aşılarında hemen satıldığını belirterek talebe yetişemediklerini söyledi.

HERKES GRİP AŞISI BEKLİYOR

Grip aşısına da çok fazla talep olduğunu ifade eden Ciravoğlu, çok sayıda vatandaşın grip aşısı beklediğini ifade ederek, grip aşısının Eylül ayında piyasaya sunulmasının öngörüldüğünü belirtti.

AŞI SIRASI OLUŞTURULUYOR

Hem zatürre hem de grip aşısı için çok fazla vatandaşın eczaneye başvuru yaptığını açıklayan Ciravoğlu, "Vatandaşlar aşı geldiği zaman kendilerini aramamız için telefon numaralarını veriyorlar. Ayrıca isim bilgilerini yazdırıyorlar" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA