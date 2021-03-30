EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
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EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş yerlerinin yüzde 50 kapasiteyle açılacağını açıklamasının ardından Edirne'de ciğerciler işyerleri açarak müşterilerini ağırladı.

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Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş yerlerinin yüzde 50 kapasiteyle açılacağını açıklamasının ardından Edirne'de ciğerciler işyerleri açarak müşterilerini ağırladı.

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Tam 4 aydan bu yana iş yerlerimiz kapalıydı, tabi paket servisi yapan arkadaşlarımız açıktı. İşimizi özlemiştik, şimdi artık bugünden itibaren yeni bir düzene geçtik, oturarak müşterilerimize hizmet vermeye başladık dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, ülke genelinde tüm illerde lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurmasının ardından Edirne'nin meşhur tava ciğercileri bu sabah, ciğer tavalarını ısıtıp müşterilerini iş yerlerinde ağırlamaya başladı. Kentin adıyla anılan meşhur tava ciğerini özleyenler soluğu ciğerci işletmelerinde aldı.

'ÖZLEDİĞİMİZ TABLO'

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, iş yerlerinin açmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi. İş yerlerinin açılmasıyla birlikte müşterilerini ağırlamaya başladıklarını ve bunun özlenen tablo olduğunu belirten, Dinar, Tam 4 aydan bu yana iş yerlerimiz kapalıydı, tabi paket servisi yapan arkadaşlarımız açıktı. İşimizi özlemiştik, şimdi artık bugünden itibaren yeni bir düzene geçtik, oturarak müşterilerimize hizmet vermeye başladık, özlediğimiz bir tablo. Biz bunun devam etmesini istiyoruz, mübarek ramazan ayında tedbirlerin daha çok sıkılaştırılması, vatandaşlarımızın maske, hijyen kurallarına tamamen uyarak, bayramda bütün mekanlarımızın tamamının açılmasını istiyoruz ve biz esnaflar olarak inşallah 2 bayramı bir arada kutlarız dedi.

İşyerlerinin açılmasının sevindirici olduğunu söyleyen ciğerci Kemal İmrak, Şu an beklediğimiz an geldi gibi görünüyor, bunun sevincini yaşıyoruz. İş yerlerimizin açılması sevindirici, vatandaşların maskeye, mesafeye birbirlerine saygı göstererek bu virüsü başımızdan bir an önce defederiz diye düşünüyorum. İnşallah Ramazan ayında açık kalırız, o özlediğimiz ciğerli iftarları yaşarız diye konuştu.

'ÇOK ÖZLEDİK, AÇILDIĞI GİBİ GELDİK'

Ciğer yemeyi çok özlediğini ve açıldığı gibi hemen yemeye geldiğini söyleyen, Ali Ceviz, Yaklaşık 1 senedir paket servisiyle ciğer yiyebildik, özlemişiz. Çok özledik açıldığı gibi hemen geldik. Paket olarak yediğimiz ile masada sıcak yemek farklı oluyor dedi. Ciğer yemeye gelen Mustafa Menzil de, Ciğeri özledik, sıcak sıcak yemek çok güzel, soğuduğu zaman bir şeye benzemiyor. Böyle lezzetli oluyor. Bir buçuk porsiyon söyledim, çok özledim şeklinde konuştu.

EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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