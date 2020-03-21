Edirneli antrenör salona gelemeyen üyelerine evde spor yaptırıyor Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan bir spor salonunda yönetici antrenörlük yapan Mesut Öztürk, kurduğu WhatsApp grubu aracılığıyla üyelerine her gün düzenli egzersiz yaptırıyor.

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan bir spor salonunda yönetici antrenörlük yapan Mesut Öztürk, kurduğu WhatsApp grubu aracılığıyla üyelerine her gün düzenli egzersiz yaptırıyor.

Öztürk, evinden görüntülü aramayla AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetine ara verilen salonun üyelerinin spordan kopmamaları ve kilo problemi yaşamamaları için antrenmanlar içeren paketler hazırladığını söyledi.

Hazırladığı antrenman videolarını, WhatsApp grubu aracılığıyla her sabah üyelerine gönderdiğini anlatan Öztürk, "Bu uygulamamızdan üyelerimiz çok mutlu oldu. Evde yapılabilecek basit egzersiz videolarını hazırlayıp paylaşıyorum. Üyelerimizden de egzersizleri yapanlar, videolarını bana atıyorlar." dedi.

Öztürk, uygulama sayesinde hem spordan uzak kalmadıklarını hem de toplu motivasyon sağladıklarını vurgulayarak, "Ortaya çıkan bu küresel sorunla hep birlikte mücadele edip, birlikte kazanacağız. Buna spor da katkı sağlayacak. Evde kalın, sağlıklı kalın. En kısa sürede bir arada spor yapacağımız zamanlara dönmek için şu anda evde kalmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA