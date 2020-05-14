Edirneli 81 yaşındaki çiftçi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına dana bağışladı Edirneli 81 yaşındaki çiftçi Muhittin Oran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına dana bağışında bulundu.

Edirneli 81 yaşındaki çiftçi Muhittin Oran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına dana bağışında bulundu.

Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanişment köyünde ilerleyen yaşına rağmen çiftçilik yapmaya ve hayvan yetiştirmeye devam eden Oran, kırmızı ve beyaz kurdele bağladığı 1,5 yaşında ve 500 kilogram ağırlığındaki danasını, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü vasıtasıyla bağışlayarak, kampanyaya destek verdi.

Oran, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla verdiği desteği tüm çiftçiler adına yaptığını söyledi.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını ifade eden Oran, "Bir buçuk yıldır besleyip büyüttüğüm bu danayı Cumhurbaşkanımızın başlattığı yardım kampanyasına bağışlıyorum. Tüm çiftçilerimiz adına bu yardımı yapıyorum. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğümüz aracılığıyla bu kampanyaya destek oldum. İnşallah dayanışmayla daha güzel günlere ulaşacağız." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ise Oran'ın bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle üretime destek verdiğini belirtti.

Oran'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vererek örnek bir davranış sergilediğini dile getiren Bayazıt, "Muhittin amcamızın Dünya Çiftçiler Günü gibi anlamlı bir günde, bir buçuk yıldır alın teriyle beslediği danasını tüm çiftçiler adına bağışlaması çok memnuniyet verici. Çiftçilerimiz bizlerin sofralarından aşımız eksik olmasın diye üretime devam ediyor. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA