Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus'ta Ülkemizin En Uzun Bayrak Direğinde Bayrağımız Dalgalanıyor

ULUS, BARTIN (Habermetre) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun teşrifleri ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Edirnekapı Şehitliği'ne ve TRT Ulus Bahçesi'ne dikilen ülkemizin en uzun bayrak direğinde ay yıldızlı bayrağımız dalgalanmaya başladı.

Edirnekapı Şehitliği'nde gerçekleştirilen açılış törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Bakan Karaismailoğlu, Vali Yerlikaya ve Belediye Başkanı Köken açılış töreninde katılımcılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler.

"Bayrağımız, Zincir Vurulmak İstenen Bir Milletin Şahlanışının En Güzel Sembolüdür"

Bakan Karaismailoğlu, "Vefatının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte tüm gazi ve şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. " ifadeleriyle konuşmasına başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101. yıl dönümünde ülkemizin en büyük bayrak direğinin Çamlıca Tepesi'ne dikildiğini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, bayrak direkleriyle ilgili bilgi aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, "Bugün de Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ndeki 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip bayrak direklerimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bayraklarımızın her biri tam 1. 453 metrekaredir. Birinin ağırlığı 103 tondur. Bayrak direklerinin alt çapı 349 santimetre, üst çapı ise 95 santimetredir. Toplam temel ağırlıkları 633 tonu aşmaktadır. Direk bileşenleri, kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlandı, direk içinden merdivenle yukarı çıkılabiliyor. Bayraklarımız göndere elektrikli motor sistemiyle çekiliyor. " ifadelerini kullandı.

Bayrakların ülkelerin en kıymetli sembolleri olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Bayraklar; bizimki gibi tarihi mücadelelerle geçen ülkeler için bağımsızlığı, şehit kanlarıyla ağır bedeller ödenerek kazanılan her bir karış toprağı anlatırlar. Bayrağımız, zincir vurulmak istenen bir milletin şahlanışının en güzel sembolüdür. " ifadelerinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasına Mithat Cemal Kuntay'ın, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. " dizeleriyle son verdi.

"Dalgalandığın Yerde Ne Korku, Ne Keder…"

Vali Yerlikaya, sözlerine Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinden bir kıtayla başlayarak "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder… Gölgende bana da, bana da yer ver! Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Özgürlük ve bağımsızlığımızın yegane simgesi, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımız, tarihimiz, şerefimiz, şiirimiz, her şeyimiz. Onun dalgalandığı yerde bize korku da yok keder de. İstiklal Marşı'mız bunun içindir ki 'Korkma' diye başlıyor. " ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, "En büyük bayrağımız 23 Nisan'dan bu yana İstanbul'umuzun en nadide köşelerinden Çamlıca Tepesi'nde görkemle dalgalanıyor. Bugün İstanbul'un manevi banisi Eyüp El Ensari'nin adıyla şereflenen Eyüpsultan ilçemizde İstanbul'un ilk şehitliği olan Edirnekapı Şehitliği'mizdeyiz. " dedi.

Vali Yerlikaya, "Bizim bayrağımızın her santimetrekaresinde ödenmiş nice bedeller var. Hilalinde imanımız, yıldızında ışığımız var. Gelecek nesillere bırakacak en büyük emanetimiz olan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi Mavi Vatan Akdeniz'de de, sınır ötesi Türk garnizonlarında da huzur ve güven timsali olarak emsalsiz bir onur ve gurur ile dalgalanıyor. " ifadelerinde bulundu.

Vali Yerlikaya, projelerin hayata geçirilmesindeki kıymetli emekleri için Bakan Adil Karaimailoğlu'na teşekkürlerini sunarak sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından ay yıldızlı bayrağımız göndere çekildi. Hatıra fotoğrafı çekimi ile Edirnekapı Şehitliği'ndeki tören sona erdi.

Ardından Bakan Karaismailoğlu, Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, TRT Ulus Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı, il protokolü ve öğrencilerin katıldığı törende Bakan Karaismailoğlu'nun hayırlı olsun dilekleri ile bayrağımız göndere çekildi.

#Edirnekapı Şehitliği'ne dikilen ülkemizin en uzun bayrak direğinde

ay yıldızlı bayrağımız dalgalanmaya başladı????????????????????

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın @akaraismailoglu'nun teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdik.

??Boyu 115 metre

??Bayrak ölçüsü 1453 m2#HayırlıOlsun pic. twitter. com/2NJQsYY9xK

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 12, 2021

#Edirnekapı Şehitliği'nden sonra ülkemizin en uzun bayrak direği Ulus'taki #TRT binasına dikildi????????????????????

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın @akaraismailoglu'nun teşrifleriyle göndere çekilen bayrağımız #Boğaz'dan esen rüzgarla dalgalanıyor

??Boyu 115m

??Bayrak ölçüsü 1453m2 pic. twitter. com/509f60oQVB

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 12, 2021 Bizi Takip Edin

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