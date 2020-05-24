EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDEKİ BAYRAM ZİYARETLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDEKİ BAYRAM ZİYARETLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

RAMAZAN Bayramı'nın birinci günü şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarette bulundu.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDEKİ BAYRAM ZİYARETLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
24.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:58
RAMAZAN Bayramı'nın birinci günü şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarette bulundu. Aileler şehit kabirlerinin başında dua okurken, Edirnekapı Şehitliği havadan görüntülendi.

Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarette bulundu. Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek çiçeklerini suladı. Şehit aileleri ve yakınları mezar başlarında dualar okudu. Şehitlikteki bayram ziyareti havadan görüntülendi.

"ÇOCUĞUM KURBAN BAYRAMI'NDA ŞEHİT OLDU"1994 yılında şehit olan Bülent Karaköçek'in kabri başında dua eden babası Ahmet Karaköçek, "3 aydır gelemiyorduk. Bayram dolayısıyla izin aldık. Ben haftada 2-3 gün geliyordum fakat virüs dolayısıyla gelemedim. Bizim için hissedilecek bir şey yok. Zaten çocuğum kurban bayramında şehit oldu. Bizim için bayram diye bir şey yoktur." dedi. 2018 yılında şehit olan Sedat Mekan'ın annesi Özlem Mekan da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen şehit ailelerine verilen ziyaret izni için, "Allah razı olsun devletimizden." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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