Edirnekapı Şehitliği'nde kabir ziyareti - Drone Edirnekapı Şehitliği'nin havadan drone ile görüntülenmesi İSTANBUL - Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Edirnekapı Şehitliği'nin havadan drone ile görüntülenmesi İSTANBUL - Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Yeni tip koronaviru¨s önlemleri kapsamında uygulanan sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti ic¸in muaf tutulan s¸ehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliğine geldi. Kaynak: AA