Edirnekapı Şehitliği'nde kabir ziyareti - Drone
Edirnekapı Şehitliği'nin havadan drone ile görüntülenmesi İSTANBUL - Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
24.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:39
Edirnekapı Şehitliği'nin havadan drone ile görüntülenmesi İSTANBUL - Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Yeni tip koronaviru¨s önlemleri kapsamında uygulanan sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti ic¸in muaf tutulan s¸ehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliğine geldi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA