Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram Kurban Bayramı'nın birinci günü şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarette bulundu.

Kurban Bayramı'nın birinci günü şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarette bulundu. Bayramı buruk geçiren şehit aileleri ve yakınları kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nın birinci gününde de şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarette bulundu. Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek çiçeklerini suladı. Şehit aileleri ve yakınları mezar başlarında Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Buruk geçen kabir ziyaretlerinin olduğu Edirnekapı Şehitliği'nde megafondan şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti verildiği görüldü.

"Bayramlar ve özel günler bize acı veriyor"

Şehit Jandarma Komando Enver Yorulmaz'ın Babası Yusuf Yorulmaz, "Bayramda o bize gelemedi biz ona geldik. Evin tek oğluydu. Bayramlar ve özel günler bize acı veriyor. Her şey vatan için. 10 aylık asker iken çatışmada şehit düştü. Vatan sağ olsun. Allah devletimizi ve milletimize zeval vermesin. Allah askerimizi ve polisimizi korusun. Allah herkesi evladına bağışlasın" dedi.

Oğlunun Kurban Bayramı'nda şehit olduğunu ifade eden Kani Gürel, "2017 yılında oğlum kurban bayramının üçüncü gününde şehit oldu. Evlat acısı çok zor bir şey. İçimiz, yüreğimiz yanıyor. Bizim bayramda ilk koştuğumuz yer burası. Bize bundan sonra bayram yok. Oğlumuzun yanına geldiğim zaman daha mutlu oluyorum. Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok zor. Bize anamızı babamızı unutturdu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA