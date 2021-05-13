Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram
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Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit ailelerinin ziyaretinde hüzün ve gözyaşı hakimdi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Şehit aileleri ve yakınlarının bayramın ilk günü ziyaret ettiği şehitlikte hüzün ve gözyaşı hakimdi. Şehitliğe gelen vatandaşlar mezarları temizleyip çiçekleri suladı, dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehitliğe ziyarette bulunan bir şehit annesi, 2016 yılından beri oğlu olmadan bayram geçirdiğini söyleyerek, "Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın. Diyecek bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi.

Bir başka şehit annesi ise, "Kalbimin yarısı burada, vatan uğruna verdik. Canımın yarısı burada" dedi.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram
Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram
Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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