Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Babalar Günü EDİRNEKAPI Şehitliği'nde babalar günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı.

EDİRNEKAPI Şehitliği'nde babalar günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Şehit olan evlatlarını ziyarete gelen baba ve anneler çocuklarının mezarına su döktü, dualar etti. Yakınları olmayan birçok vatandaş da "Hepsi bizim evladımız" diyerek şehitliğe geldi.

BABALAR GÜNÜ BURUK GEÇİYOR"

16 sene önce Nusaybin'de şehit olan Sinan Tunç'un babası Murat Tunç, "Onurluyuz, gururluyuz ama bir o kadar da duyguluyuz. Söyleyecek bir şey yok. Evlat bir taneydi. Vatan sağ olsun diyoruz. 16 sene oldu hep ziyarete geliyorum. Tim olarak Mardin Nusaybin'de şehit düştüler. Babalar günü çok buruk geçiyor. Bir o kadar da gururluyuz. Rabbim 'ben herkese nasip etmem seçerim' diyor. Diyecek bir şey yok. Evlat bizim, vatan bizim, bayrak bizim. Bedel vereceğiz ki vatan olduğunu öğreneceğiz. Bilmeyenlere yazıklar olsun" dedi.

"ONLARA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"

Babalar gününde şehitliği ziyarete gelen Mustafa Sarıoğlu, "Sevgiye, saygıya, ziyarete en layık olanlar babalar ve şehitlerimizdir. Ben de sabah kalkıp doğru şehitliğe geldim. Onları ziyaret ederek dualar okudum. Bir vatandaş olarak onlara karşı görevimi yerime getirdiğimi inanıyorum. Herkesin de gelip ziyaret etmesini isterim. Benim burada yakınım yok ama hepsi benim evladım, kardeşlerim. Onlar bizler için canlarını verdiler, kanlarını döktüler. Onlara şükran borçluyuz. Onlara olan borcumuzu asla ödeyemeyiz" dedi.

"BURASI LAFIN BİTTİĞİ YER"

13 yıl önce şehit olan Piyade Komando Onbaşı Sedat Karaçor'un annesi Zeliha Karaçor, "Yavrumuz yok yanımızda. Zor gündeyiz, Allah sabır versin bize de versin. Burası lafın bittiği bir yer. İstersin ki yavrun yanında olsun ama maalesef yanımızda değil" dedi. Şehidin yeğeni Bengüsu Karaçor da, "Amcamla burada tüm bağımızı kaybettik ölünce. Onun sevgisi hala burada. Babalar gününü kutlamak için buraya geldik" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA