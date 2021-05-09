Son dakika... Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Anneler Günü
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Son dakika... Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Anneler Günü

Son dakika... Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Anneler Günü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Ömer HASAR/ , Anneler Günü'nde şehit anneleri, Edirnekapı Şehitliği'nde duygusal anlar yaşadıŞehit anneleri, Anneler Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'ndeki çocuklarının kabirlerini ziyaret etti.

Ömer HASAR/ , Anneler Günü'nde şehit anneleri, Edirnekapı Şehitliği'nde duygusal anlar yaşadı

Şehit anneleri, Anneler Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'ndeki çocuklarının kabirlerini ziyaret etti.

Sabah erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen anneler, dua edip, Kuran-ı Kerim okudu.OĞLUM ASKERİNİ KURTARIRKEN ŞEHİT OLUYOR

Şehit annesi Emine Yavuz, "Anneler gününün yanı sıra oğlumun doğum günü bugün. Oğlum anneler gününün en büyük hediyesi. Çok gururluyum. Çok hayırlı bir evladım varmış. Oğlum askerini kurtarırken şehit oldu Şırnak'ta çatışmada. Bir askeri yaralanıyor; 'Babasına söz verdim onu kurtaracağım' demiş. Diğer askerler, 'Komutanım çıkma seni de vururlar' diyor ama oğlum gidip, askerini alıyor. Kucağında taşırken bir hain bomba atıyor. Üç askeriyle beraber şehit oluyor. Oğlum şehit olduğu için çok gurur duyuyorum. Öbür dünyada oğlum beni bekliyor. Nereye bakarsam onu görüyorum" dedi.

(Fotoğraf)


Son dakika... Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Anneler Günü
Son dakika... Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Anneler Günü
Son dakika... Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Anneler Günü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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