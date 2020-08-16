Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'ndaki üst geçit için ikinci etap çalışması başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yapılacak olan yeni üst geçit için ikinci etap çalışması başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yapılacak olan yeni üst geçit için ikinci etap çalışması başladı. Çalışma nedeniyle saat 01.00 itibarıyla D-100 Karayolu Edirnekapı mevkisi, Edirne istikametinde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Saat 09.00'a kadar sürmesi planlanan çalışma nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı, Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanıyor. Kaynak: AA