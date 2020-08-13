Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yeni üst geçit çalışması
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Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yeni üst geçit çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla Edirnekapı Metrobüs İstasyonuna yapacağı yeni üst geçit çalışmaları kapsamında bu gece ve cumartesi gecesi D-100 Karayolu ile Haliç Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yeni üst geçit çalışması
13.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla Edirnekapı Metrobüs İstasyonuna yapacağı yeni üst geçit çalışmaları kapsamında bu gece ve cumartesi gecesi D-100 Karayolu ile Haliç Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul genelinde metrobüs yolunda çelik ve betonarme yaya üst geçitleri inşaat" işi kapsamında, Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni yaya üst geçidi yapıldığı kaydedildi.

Metrobüs peron bölümünün de bu yeni üst geçide kadar uzatılacağı belirtilen açıklamada, "Eski üst geçit de hizmet vermeye devam edecek. Projeyle, bölgedeki yolcu yoğunluğu azaltılacak ve üst geçit engelli kullanımına uygun hale gelecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Edirnekapı'daki çalışma kapsamında yeni yapılan yaya üst geçidinin çelik konstrüksiyonunun yerine konulacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bunun için D-100 (E-5) karayolu 2 gece tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs Durağı mevkisi Zincirlikuyu yönü, 13 Ağustos 23.59 ile 14 Ağustos 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Sirkülasyon, Beylerbeyi Caddesi - Savaklar Caddesi üzerinden yapılacak.

Avcılar yönü ise 16 Ağustos 2020 tarihinde (cumartesiyi pazara bağlayan gece) 01.00 ile 09.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Sirkülasyon, Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanacak. "

Engelli rampaları yapılıyor

Açıklamada, 44 istasyonlu metrobüs hattında, yenilenen üst geçitlerin yanı sıra engelli erişimini kolaylaştıracak asansör veya rampaların da inşa edildiği aktarılarak, "Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istasyonlarında ek asansör ve rampalarla engelli erişimini daha da kolaylaştıracak çalışmalar sürüyor. Asansör veya rampa bulunmayan 11 istasyonla ilgili ise planlamalar halen devam ediyor. Şu anda metrobüs hattındaki 33 istasyonda engelliler için asansör veya rampa bulunuyor." denildi.

Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar tamamlandı

Öte yandan, Haliç Köprüsü'nde ikinci etabının birkaç gün önce başlayan derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışması kapsamında beton dökülüp kaynak işlemlerinin tamamlandığına vurgu yapılan açıklamada, çalışmanın bitirilmesiyle köprünün Edirnekapı - Okmeydanı istikametinde kapatılan 2 şeridin de trafiğe açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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