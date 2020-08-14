Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda üst geçit çalışması
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Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda üst geçit çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yapılacak yeni üst geçit için çalışma başlatıldı.

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda üst geçit çalışması
14.08.2020 01:43 | Son Güncelleme: 14.08.2020 01:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yapılacak yeni üst geçit için çalışma başlatıldı.

Çalışma nedeniyle saat 00.00 itibarıyla D-100 Karayolu ile Haliç Köprüsü, tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Üst geçidin kurulacağı alana dev vinçlerle malzemeler taşındı.

Saat 06.00'ya kadar sürmesi planlanan çalışma nedeniyle Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı, Beylerbeyi Caddesi - Savaklar Caddesi üzerinden sağlanıyor.

Yolcu yoğunluğun azaltılması ve üst geçidin engelli kullanımına uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, 16 Ağustos'ta (cumartesiyi pazara bağlayan gece) 01.00-09.00 saatleri arasında da yapılacak.

Söz konusu çalışma nedeniyle bu saatlerde Avcılar yönü trafiğe kapatılacak ve trafik akışı Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanacak.

Kaynak: AA

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