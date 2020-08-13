Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni üst geçit İBB, yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni üst geçit inşa ediyor.

Çalışma kapsamında bu gece ve cumartesi gecesi E-5 Karayolu ile Haliç Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İstanbul Genelinde Metrobüs Yolunda Çelik ve Betonarme Yaya Üst Geçitleri İnşaat" işi kapsamında, Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni yaya üst geçidi yapıyor. Metrobüs peron bölümü de bu yeni üst geçide kadar uzatılacak. Projeyle, bölgedeki yolcu yoğunluğu azaltılacak ve üst geçit engelli kullanımına uygun hale gelecek.

Edirnekapı'daki çalışma kapsamında, yeni yapılan yaya üst geçidinin çelik konstrüksiyonu yerine konulacak. Bunun için D-100 (E-5) Karayolu 2 gece tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs Durağı mevkii Zincirlikuyu yönü, 13 Ağustos 2020 tarihi 23:59 ile 14 Ağustos 2020 tarihi 06:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Sirkülasyon, Beylerbeyi Caddesi - Savaklar Caddesi üzerinden yapılacak.

Avcılar yönü ise 16 Ağustos 2020 tarihinde (cumartesiyi pazara bağlayan gece)01:00 ile 09:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Sirkülasyon, Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanacak.

ENGELLİ RAMPALARI DA YAPILIYOR

44 istasyonlu metrobüs hattında, yenilenen üst geçitlerin yanı sıra engelli erişimini kolaylaştıracak asansör veya rampalar da inşa ediliyor. Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istasyonlarında ek asansör ve rampalarla engelli erişimini daha da kolaylaştıracak çalışmalar sürüyor. Asansör veya rampa bulunmayan 11 istasyonla ilgili ise planlamalar halen devam ediyor. Şu anda metrobüs hattındaki 33 istasyonda engelliler için asansör veya rampa bulunuyor.

DERZ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Öte yandan, Haliç Köprüsü'nde ikinci etabı birkaç gün önce başlayan derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışması kapsamında beton döküldü ve kaynak işlemleri tamamlandı.

Çalışmanın bitirilmesiyle, köprünün Edirnekapı - Okmeydanı istikametinde kapatılan 2 şeridi de trafiğe açıldı.

Kaynak: Bültenler