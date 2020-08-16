EDİRNEKAPI'DAKİ ÜST GEÇİT ÇALIŞMASI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
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EDİRNEKAPI'DAKİ ÜST GEÇİT ÇALIŞMASI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Edirnekapı Metrobüs Durağında yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlatılan üst geçit çalışmalarının 2'inci etabı başladı.

16.08.2020 02:44 | Son Güncelleme: 16.08.2020 02:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Edirnekapı Metrobüs Durağında yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlatılan üst geçit çalışmalarının 2'inci etabı başladı. Çalışmalar nedeniyle Edirnekapı Metrobüs Durağında, D-100 Karayolu Avcılar istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Edirnekapı Metrobüs Durağında yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla geçtiğimiz günlerde yeni üst geçit çalışmasına başlamıştı. İlk etapta D-100 Karayolu, Edirnekapı Metrobüs Durağı mevkii Ankara istikameti tek yönlü kapatılarak üst geçidin ilk parçası yerine konuldu. Çalışmaların 2'inci etabı ise bu gece başlandı. Çalışmalar kapsamında gece 01.00'den sabah 09.00'a kadar D-100 Karayolu, Edirnekapı Metrobüs Durağı mevkiinde D-100 Karayolu tek yönlü olarak Avcılar istikametine trafiğe kapatıldı. Yolun kademeli olarak daraltılmasından dolayı uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücüler uzun s

re trafikte kaldı. Araç geçişleri alternatif olarak belirlenen Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanmaya başlandı.

EDİRNEKAPI'DAKİ ÜST GEÇİT ÇALIŞMASI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Kaynak: DHA

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