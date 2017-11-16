Edirnekapı'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

İSTANBUL (AA) - Edirnekapı'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Ankara istikametine giden Ahmet Yeşilyurt'un kullandığı 34 HR 3604 plakalı cip, Edirnekapı Metrobüs Durağı yakınında, bariyer onarım çalışması yapan kamyonet ve uyarı levhasına çarptı.



Aynı istikamette seyreden Ziya Gümüş idaresindeki 34 PV 9590 plakalı otomobil ile Eyüp Korkmaz yönetimindeki 34 KP 2994 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, çevredeki hastanelere kaldırdı.



Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, trafik yoğunluğu oluştu.



Öte yandan, kazaya bakan vatandaşlar metrobüs durağı üst geçitte yoğunluk oluşturdu.