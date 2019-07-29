Edirnekapı'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Edirnekapı'da dört aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirnekapı mevkiinde dört otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Sağlık personeli ise boynundan hafif yaralanan kişiye müdahale etti. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA