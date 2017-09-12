Edirnekapı'da Yangın Paniği

Edirnekapı'da Yangın Paniği

Edirnekapı'da yangın paniği İSTANBUL - Edirnekapı'da bir binada çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edirnekapı'da yangın paniği İSTANBUL - Edirnekapı'da bir binada çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.