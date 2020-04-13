Edirnekapı'da kamyonet özel halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı
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Edirnekapı'da kamyonet özel halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Edirnekapı'da kamyonet özel halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı Kaza sonrası kamyonette bulunan soğan ve patatesler yola saçıldı Edirnekapı'da patates yüklü bir kamyonet seyir halinde özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

13.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:29
Edirnekapı'da kamyonet özel halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Edirnekapı'da kamyonet özel halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Kaza sonrası kamyonette bulunan soğan ve patatesler yola saçıldı

İSTANBUL - Edirnekapı'da patates yüklü bir kamyonet seyir halinde özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası kamyonet üzerinde bulunan patatesler yola savruldu.

Kaza, saat 10: 30 sıralarında Edirnekapı viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Topkapı istikametine giden Remzi Kısakürek yönetimindeki 34 LRJ 24 plakalı kamyonet aynı yönde seyir halinde olan Cengizhan Demir yönetimindeki 34 F 5356 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında ise özel halk otobüsünün içerisinde yolcu olmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası kamyonet kasasında bulunan soğan ve patatesler etrafa saçılırken, kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol üzerine saçılan soğan ve patatesler belediye temizlik ekipleri tarafından temizlendi. Yapılan çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Can kaybının yaşanmadığı kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Edirnekapı'da kamyonet özel halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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