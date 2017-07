Edirne Ziraat Odasından Gümrük vergisine tepki



EDİRNE - Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisinin indirilmesine tepki gösterdi.

Harmana haziran ayında başladıklarını hatırlatan Yorulmaz, "Ne yazık ki talihsiz bir açıklamayla fiyatlar 850 liraya kadar düştü. Arada ortalama 120 liralık bir düşüş söz konusu. Bu bizleri çok rahatsız etti. Büyük zararlara uğradık. Çiftçi olarak büyük zarara uğradık. Bu gümrük vergisi açıklaması talihsiz bir açıklamaydı. Hiç olmaması gereken bir unsurdu. Bu kararının açıklanmasının harman zamanına gelmesi çok talihsiz oldu. Biz bu açıklamayı kabul etmiyoruz ve bunun kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Bunun kıymetini sonra anlayacağız"

Türkiye'nin tarımda dışarı bağımlı hale geldiğini ileri süren Yorulmaz, "Türk çiftçisi bitirildikten sonra bunun kıymetini anlayacağız. Ne yazık ki iş işten geçmiş olacak. Bu da insanların borcunu ödeyememesi ve diğer problemlere neden olacak" dedi.

İthalatta vergi yükünün indirilme nedeninin 'enflasyon' olduğuna dikkat çeken Yorulmaz, "O zaman bizim girdilerimizi düşürsünler. Bu yıl mazota yüzde 30'a yakın zam yapıldı. Biz ne yapalım? Biz kime bağıracağız? Bize destek olması gereken siyasi iktidar ne yaptı? Gümrük vergisini düşürdü. Saraybosna'dan mal gelecek. Saraybosna'da ne kadar mal var? Saraybosna'nın arkasında Sırbistan var ve o ülkenin tüm malları Türkiye'ye geliyor" ifadelerini kaydetti.

"TMO, pazartesi gününe kadar fiyatı açıklasın"

50 derece sıcaklıkta yaşamlarını devam ettirebilmek ve mal üretebilmek için zor şartlarda çalıştıklarını belirten Yorulmaz, "Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi taban alım fiyatlarını bir an önce açıklaması gerekiyor. TMO pazartesi gününe kadar alım fiyatlarını açıklaması gerekiyor. Alım kampanyasındaki bin ton oranını 2-3 bin tona çıkartılması gerekiyor. Borsadaki bu kıyımı, çiftçinin yaşadığı taban fiyatını bir an önce açıklayarak mağduriyeti gidermesi gerekiyor. Eskiden ofisin duvarında: 'Ofis, çiftçinin kara gün dostudur' o yazıyı çıkartmalı. Türk çiftçisi üretmekle mükellef, biz vatana hizmet ediyoruz. Köylüyü köyde tutmak istiyorsan çiftçinin para kazanması lazım" diye konuştu.