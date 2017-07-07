Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmaz Açıklaması

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğdayda taban alım fiyatını biran önce açıklaması gerektiğini söyledi.





Başkan Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun taban fiyatı açıklamamasından dolayı buğdayda fiyatların düşük seyrettiğini öne sürdü.





Buğday hasadının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Yorulmaz, "Buğday hasadının başlamasına rağmen fiyat açıklanmadı. Biz o sıcağın altında hayatımızı idame ettirebilmek için mücadele veren insanlarız. TMO bir an önce müdahale fiyatlarını açıklamalıdır." dedi.





Edirne'de buğdayın kilogram fiyatının ortalama 85 kuruştan satıldığını ifade eden Yorulmaz, şöyle konuştu:



"Buğdayda gümrük vergisinin düşürülmesi ve TMO'nun taban fiyatı açıklamaması bu durumun başlıca sebebi. Bu uygulamanın yanlış olduğunu ve bilhassa harman zamanı yapılması çok üzücüdür. Bu açıklamayı kabul etmiyoruz ve geri kaldırılmasını talep ediyoruz. TMO pazartesi gününe kadar alım müdahale fiyatlarını açıklaması gerekiyor. Bu insanların mağduriyetlerini gidermesi gerekiyor. Alım kampanyasında günlük bin ton alıyorsa bunu 3-4 bin tona çıkarmalıdır."



Son yılların verim ve kalite açısında en iyi buğday hasat dönemi yaşadıklarını da vurgulayan Yorulmaz, "Şu anda bölgemizde son 10 yılın en kaliteli buğdayı var. Verim ve kalite olarak çok iyiyiz. Türkiye de çok iyi. Geçen yıl 18 milyon ton üretim vardı. Bu yıl 20 milyon ton buğday üretiliyor. Türkiye'nin buğdaya ihtiyacı yok. Türk çiftçisi üretiyor. Biz üretmek için varız. İnsanlar para kazanırsa ekerler ve dışa bağımlılık azalır. İnsanlar para kazandığı işi yapar." diye konuştu.