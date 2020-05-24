EDİRNE YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN SINIRINDAKİ 'HUDUT KARTALLARI' BAYRAMDA GÖREV BAŞINDA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EDİRNE YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN SINIRINDAKİ 'HUDUT KARTALLARI' BAYRAMDA GÖREV BAŞINDA

EDİRNE'de Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Şehit Onbaşı Özer Camcı Hudut Karakolu'nda Ramazan Bayramı sevinci yaşandı.

24.05.2020 08:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 08:52

EDİRNE'de Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Şehit Onbaşı Özer Camcı Hudut Karakolu'nda Ramazan Bayramı sevinci yaşandı. 'Hudut Kartalları' koronaviris tedbirleri kapsamında yaptıkları bayramlaşma sonrasında Türkiye-Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren sınırda dedektör köpek 'Zorlu ile devriye görevine çıktı.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Bulgaristan sınırındaki Şehit Onbaşı Özer Camcı Hudut Karakolu'nda görev yapan Meriç Tugayı 'Hudut Kartalları' Ramazan Bayramı sevinci yaşadı. Sınırdan kaçak geçişleri önlemek için büyük bir başarıyla görev yapan ve 24 saat sınırı termal kameralarla gözetleyerek göz açtırmayan Mehmetçikler, Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre bayramlaştı. 3'üncü Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Murat Özgan ile 2'nci Hudut Bölük Komutanı Teğmen Yusuf Özçelik, Mehmetçiklerin bayramını sosyal mesafe kuralına göre kutladı.

Teğmen Yusuf Özçelik, "Değerli silah arkadaşları, Şehit Onbaşı Özer Camcı Hudut Karakolu'nun kıymetli Mehmetçikleri, bugün burada bayram münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sizler ailelerinizden ve sevdiklerinizden uzakta bayram yaşıyorken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz önünde saygı minnetle eğiliyor, sizlerin ve aileleriniz bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

SINIRDA DEVRİYE

Bayramlaşmanın ardından karakoldaki askerler Türkiye-Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren sınırda dedektör 'Zorlu' isimli köpekle devriye görevine çıktı. Eller tetikte olan Mehmetçikler, Türkiye-Bulgaristan sınırında devriye görevini yerine getirdi. Görev nedeniyle ailesiyle görüşemeyen erler, Bölük Komutanı Teğmen Yusuf Çelik'in verdiği cep telefonu ile ailelerini arayarak bayramlarını kutladı.

SINIR 24 SAAT TERMAL KAMERA İLE İZLENİYOR

Komutanlar, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki gözetleme kulesinden 24 saat sınırını kontrol ederek görev başında bulunan Mehmetçikleri de ziyaret ederek, bayramını kutladı. Termal kameralarla sınırı gözetleyen er Mehmet Yeşilyaprak, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yeşilyaprak, "Ailemden uzak geçirdiğim ilk Ramazan Bayramı. Bugün komutanlarımız ve arkadaşlarımızla ile birlik, beraberlik ve huzur içinde Ramazan ayını geride bıraktık. Buradan en başta şehit ailelerimiz annem babam ve tüm sevdiklerim başta olmak üzere hudut karakollarında vatan görevinde nöbet tutan silah arkadaşlarımın bayramını kutluyorum" dedi.

EDİRNE YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN SINIRINDAKİ 'HUDUT KARTALLARI' BAYRAMDA GÖREV BAŞINDA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Türkan Şoray Hande Ataizi Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ak Parti Cep Telefonu
Şu an buradasınız: EDİRNE YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN SINIRINDAKİ 'HUDUT KARTALLARI' BAYRAMDA GÖREV BAŞINDA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 08:53:55. #1.15#
title