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EDİRNE Yunanistan, kapıları yarın açıyor

Yunanistan, kapıları yarın açıyorYUNANİSTAN, Edirne'ye açılan ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir kapalı tuttuğu Kipi Sınır Kapısı ile göçmenlere karşı kapattığı Kastanies Sınır Kapısı'nı yarın açacağını duyurdu.

30.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:46

Yunanistan, kapıları yarın açıyor

YUNANİSTAN, Edirne'ye açılan ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir kapalı tuttuğu Kipi Sınır Kapısı ile göçmenlere karşı kapattığı Kastanies Sınır Kapısı'nı yarın açacağını duyurdu. Yunanistan'ın göçmenlerin geçişini engellemek için Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapıları arasına koyduğu tel örgü ve beton blokları kaldırmadığı görüldü.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında kapatılan İpsala Sınır Kapısı karşısındaki Kipi Sınır Kapısı ile göçmenlerin geçişini engellemek için 28 Şubat'ta kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nın 1 Temmuz'da açılacağını duyurdu.

Kastanies Sınır Kapısı'nda, Yunan güvenlik güçlerince girişe konulan tel örgü ile beton duvarların kaldırılmadığı görüldü.

'YUNAN ESNAFI SINIR KAPILARININ AÇILMASINI İSTEMİŞ'

Kapıların açılacağı yönündeki açıklama, Edirne'de esnafı sevindirdi. Yunanlıların günübirlik alışveriş için geldiği kentte, bazı tabelaların Yunanca yazılarak, asıldığı görülürken Tarihi Alipaşa Kapalı Çarşı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, "Bizim Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen çok sayıda müşterilerimiz var. Dün sürpriz kararla Yunanistan kapılarını açma kararı aldı. Yunan esnafı, sınır kapılarının açılmasını istemiş. Biz nasıl onların buraya gelmesini istiyorsak, Yunan esnafı da Türk müşterilerinin gelmesini istiyor, bu yönde baskı yapmışlar. Edirne'ye çok büyük katkı olacak. Esnaf sevinçli. Yunan müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

'İYİ DÖVİZ BIRAKIYORLAR'

Balıkpazarı Caddesi'ndeki iş yerinin tabelasını, Yunanca olanla değiştirdiğini söyleyen Ezgi Çeçe, "Yunan müşteriler iyi döviz bırakıyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdik. Esnaf olarak kapıların açılmasını bekliyorduk. Esnaf olarak Yunan ve Bulgar müşterilerimizin gelmesini çok istiyoruz. Yerli müşterilerimiz var ama yabancı müşteri, iyi döviz bıraktığı için bekliyoruz" diye konuştu.

'İKİ ÜLKE İÇİN HAYIRLI OLUR'

Yunanistan'ın sınır kapılarını açma kararının iki ülke için de hayırlı olacağını kaydeden ciğerci Kemal İmrak ise, "Yunan müşterilerimiz 4-5 aydır kapılar kapalı olduğu için gelemiyorlar. Onlar gelmek istiyor, biz gitmek istiyoruz ama maalesef bu virüs nedeniyle ayrı kaldık. Kapıların açılması iki ülke için hayırlı olur" dedi.

EDİRNE Yunanistan, kapıları yarın açıyor

Kaynak: DHA

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