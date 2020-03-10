EDİRNE Yunan askeri 18 yaşındaki göçmenin burnunu kırdı
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Yunanistan, Afganistan, Edirne, Güncel

EDİRNE Yunan askeri 18 yaşındaki göçmenin burnunu kırdı

Yunan askeri 18 yaşındaki göçmenin burnunu kırdıEDİRNE'den geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanan Afganistan uyruklu Ali Rıza Nazani (18), şiddete maruz kaldığını belirterek, "Önce dayak yedim, burnum kırıldı.

10.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:41
EDİRNE Yunan askeri 18 yaşındaki göçmenin burnunu kırdı

Yunan askeri 18 yaşındaki göçmenin burnunu kırdı

EDİRNE'den geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanan Afganistan uyruklu Ali Rıza Nazani (18), şiddete maruz kaldığını belirterek, "Önce dayak yedim, burnum kırıldı. Sonra yaklaşık 3 bin dolar paramı ve eşyalarımı aldılar" dedi.

Afganistan'da yaşanan savaş nedeniyle 1 yıl önce geldiği Türkiye'de Eskişehir'e yerleşip çalışmaya başlayan Ali Rıza Nazani, Edirne'den 3 gün önce Yunanistan'a geçti. Yunanistan'a geçtikten sonra yakalanan Nazani, askerler tarafından dövülüp burnunun kırıldığını ve parası ile eşyalarının alındıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderildiğini anlattı. Nazani, "Bir yıl önce Türkiye'ye geldim. Sınır kapılarının açılması sonrasında Edirne'ye geldim ve karşıya geçtim. Sonra yakalandım, önce dayak yedim, burnum kırıldı. Sonra yaklaşık olarak 3 bin dolara yakın paramı telefon ve çantamı aldılar. Kafama ve burnuma vurdular. Biz güzel bir hayat iyi bir yaşam için öbür tarafa gitmek istiyoruz. Annem ve babam Afganistan'da onlara bakmak istiyorum. Yunanistan'da polislere baktığında hemen vuruyorlar. Kıpırdayan biri vardı onu bacağından vurdular. Biraz ses yapsak hemen gaz atıyorlar. Çok kötü davranıyorlardı" dedi.

BOMBALARDAN KAÇTIM OKUMAK İSTİYORUM

Afganistan'da savaştan kaçtığını ve anne baba ve iki kardeşinin Afganistan'da kaldığının belirten Nazani, "Afganistan'da gece yatamıyorduk. Bomba atıyorlardı. Annem ve babam orada kaldı. Kardeşlerim orada. Ben bu yaşıma kadar iki gün okula gittim, sonra gitmedim. Ben okumak için gitmek istiyorum. Okumam yok utanıyorum. İki kardeşim var, onların benim gibi olmasını istemiyorum. Benim istediğim sadece rahat bir hayat" diye konuştu.

EDİRNE Yunan askeri 18 yaşındaki göçmenin burnunu kırdı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

EDİRNE Yunan askeri 18 yaşındaki göçmenin burnunu kırdı

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