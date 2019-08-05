Edirne'yi 'sinekler' sardı-1

Edirne'yi 'sinekler' sardı

Edirne'de aşırı sıcakların yaşandığı son günlerde özellikle hava karardıktan sonra ortaya çıkan sivrisinek ve karasinekler, kentte hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, sinekleri her yeri sardığını ve önlem alınmasını isterken Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, sineklerle etkin bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Tanrıkulu, Edirne 3 nehrin geçtiği bir şehir, şehrin içinde çeltik ekimi yapılıyor. Neredeyse bizim evimizin içinde dedi.

Edirne'de yaz aylarında görülen sivrisineklere bu yaz yaşanan aşırıcı sıcaklarla birlikte sivrisineklerin yanına kara sinekler de eklendi. Özellikle havanın kararmasından itibaren kenti basan sinekler, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sineklerle yeteri kadar mücadele edilmediğini savunan vatandaşlar, akşamları dışarıya çıkamadıklarını, evlerinin kapı ve pencerelerini sıkı sık kapatmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Sosyal medye üzerinden de tepkilerini paylaşan Edirneliler, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Kentte hava karardıktan sonra insanları sokağa çıkamaz duruma getiren sineklere, çevredeki tarlalar ise son yıllarda yerleşim yerlerine kadar gelen çeltik tarlalarının neden olduğu belirtildi. Meriç, Tunca, Arda nehirlerinin yanı sıra Meriç Nehri üzerinde taşkınları korumak amacıyla yapımı tamamlanmak üzere olan Kanal Edirne'nin de neden olduğu ileri sürüldü.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 10 yıl kendi ekipmanları ile sinekle mücadele yaptıklarını belirterek, bu mücadeleyi yürütmek için Almanya'da Ren Nehri kıyısındaki çalışmaları da yerinde gördüklerini söyledi. Sineklerle larva döneminde biyolojik mücadele de yaptıklarını anlatan Tanrıkulu, Kışın kışlak mücadelelerimizi yapıyoruz. Halkımız yazın sadece uçkun mücadelesi için bizim araçlarımızı görüyor ama biz her zaman çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Metruk binalarımızı, kanalizasyonlarımızı, ahırları şehrin içinde ve dışında olan bazı binaları durmadan ilaçlıyoruz dedi.

'KANALA SU VERİLMEYE BAŞLANDI'

DSİ ile görüştüklerini ve açılan kanala su verilmeye başlandığını ifade eden Tanrıkulu, Kanalda su tutulmuyordu. Su akmayınca bir larvalar oluşur ve oradan uçkun haline geliyorlar. Bizim için önemli olan oradaki suyun akıtılmasıydı geçen hafta başında DSİ Edirne kanalına su vermeye başlamış, bu bizim için çok önemli. Onun dışında Edirne'miz 3 nehrin geçtiği bir şehir. Bir de ne yazık ki 1936 yılında olan bir çeltik kanunu var, revizyon edilmesi gereken bir kanun. Şehirlerdeki evlerin 1 kilometre uzağına ekilmesi gerekiyor ama neredeyse Tıp Fakültesi'nin yanında,Yıldırım Mahallesi'nde birçok yerde şehrin içinde çeltik ekimi yapılıyor. Neredeyse bizim evimizin içinde. Öyle olunca da çeltik alanlarında durgun su olduğu için orada şu an bile larva bulmamız mümkün dedi.

Kanalda bir süre su akmadığı için bataklık meydana geldiğini söyleyen Ertuğrul Tanrıkulu, Biz Edirne Belediyesi olarak Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Avrupa Birliği'nin izinleri alınmış ilaçları kullanıyoruz. Çalışan işçilerimizin de sağlığını koruyoruz. Sivrisineklerle biyolojik dengeyi koruyan bir savaş yapıyoruz. İlaçların toprağımıza ve tarım alanlarına zara vermemesi içinde çok uğraşıyoruz. Sabah saat 05.00'te ilaçlama çalışmalarına çıkıyoruz, 5 ekip, 70 noktayı ilaçlıyor. İklim değişikliğinden dolayı çok fazla ani yağışlar oldu. Yarım bardak suyu bıraksam sivrisinek popülasyonuna ulaşabiliyoruz. Edirne aynı zamanda yeşil olan bir şehir, ekili alanlar var orada çiftçilerimiz sulama işlemi yapıyor. Oralardaki en ufak bir durgun su sivrisinek üretimini arttırıyor. Şundan eminim ki Edirne'de yaptığımız çalışmalar gerçekten sonuç veriyor. Başarısız olsa sinek popülasyonundan çok daha fazlasını göreceğiz diye konuştu.

'SİNEKLERİN PASAPORTU YOK'

Tanrıkulu, yeşil alanların arttığı yerlerde sivrisinek şikayetlerinin arttığını ifade eden Tanrıkulu, DSİ'nin de katkılarıyla kanala su verildiğini ve sineklerin azalacağını söyledi. Tanrıkulu, Bulgaristan ve Yunanistan'daki bu işleri yapan dostlarımızla bir araya geldik, toplantı yaptık. Onlar bir çalışma yapmazsa bizim yaptığımız çalışmalar ne yazık ki,eksik kalıyor. Sivrisineklerin pasaportu yok malum, dedikleri gibi uçup geliyorlar. Dünya'nın en büyük iki kara sınırı olan Kapıkule sınırımız var. Oradan TIR'lar da geçiyor, özellikle siyah brandalı olan TIR'lara yapışan sivrisineklerde bize geliyor. Tabi sivrisineklerimizi burada misafir etmiyoruz, onlara da aynı çalışmayı yapıyoruz. Burada önemli olan bütün ülkelerin birlikte hareket etmesi. Bunu bir dönem başarmıştık fakat ne yazık ki onların kendi iç problemleri, ekonomik sıkıntıları yüzünden kadük kaldı. Komşu ilçelerimiz bizim çalışmalarımızı çok beğenmişti,raporlarımızı bizden örnek alıp gittikler. Orada da kendi uygulamalarını yaptılar fakat komşuluk ilişkilerinde onların yapmadığı mücadele biz de yansıyor tabi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Edirne'de yaşayan Fatma Erel, Çok sinek var dışarı çıkamıyoruz, Yaz keyfini asla yapamıyoruz. Haftada bir kere Edirne belediyesinden ilaçlamaya geliyorlar ama o ilaç hiç fayda etmiyor dedi. Macide Rait, Sinekler bizi ısırmasınlar diye içeri kaçıyorum. Ben şeker hastayım sinekler dokunmasın diye dışarıda durmuyorum dedi. Seyyar satıcı Ümit Halı, Biz bu sineklerden gerçekten bıktık. Gece ne bahçede oturabiliyoruz ne çay içebiliyoruz. Belediye buna bir çare bulsun. Sivrisinek ilacı kullanarak ateş yakıp üstüne su dökerek önlem alıyoruz diye konuştu. Edirneliler, akşam dışarıya çakıp park ve bahçelerde otururken, yanlarına sineklerden korunmak için ilaç taşıyor.

Kaynak: DHA