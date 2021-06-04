Edirne'yi mor renge boyayan lavantalar çiçek açmaya başladı
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Edirne'yi mor renge boyayan lavantalar çiçek açmaya başladı

Edirne'yi mor renge boyayan lavantalar çiçek açmaya başladı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de, üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla daha çok tercih ettiği, kokusu ve mor rengiyle dikkati çeken lavantalar çiçek açtı.

Edirne'de, üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla daha çok tercih ettiği, kokusu ve mor rengiyle dikkati çeken lavantalar çiçek açtı.

Yaklaşık 5 yıl önce Edirne'de az miktarda lavanta ekimi yapılırken, 2019 yılında 155, 2020'de ise 322 dekarda lavanta üretimi gerçekleştirildi. Lavanta üretimi bölgede her yıl artıyor. Bunda en büyük etken ise gelirinin yüksek olması.

Lavanta özellikle ayçiçeği ve buğdayda yeteri kadar verim alınamayan alanlar için öneriliyor. Lavanta yağının kilogram fiyatı 80 avroya kadar çıkıyor. Edirne'yi mor renge boyayan lavantalar çiçek açmaya başladı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, lavantanın ağır ve taban suyu yüksek topraklar haricinde birçok alanda yetiştirilebildiğini söyledi.

Lavantanın özellikle yarı taban ve kıraç alanlar için önerilen bir ürün olduğunu belirten Tülek, uçucu yağı kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan bitkinin Türkiye'de yaygınlaştığını ifade etti.

Tülek, düşük üretim maliyeti, yüksek kar oranı ve kırsal kalkınmadaki rolünün lavanta üretimini çekici kıldığını vurguladı.

Can suyu haricinde lavantanın suya ihtiyaç duymadığını aktaran Tülek, mor tarlaların turizme de katkı sağladığını dile getirdi.

Lavanta üreticisi Mehmet Banya ise ilk olarak deneme amaçlı 8 dönümlük alanda ekim yaptığını ve çok memnun kaldığını belirtti.

Banya, lavantadan buğdaya göre daha yüksek getiri sağladığını ifade ederek, "Önceki yıllarda buğday ektiğimiz alanlarda lavanta ektik ve güzel verim aldık. Lavanta buğdaya göre daha az su isteyen ve dayanıklı bir bitki. Yetiştirmesi daha kolay." dedi.

Edirne'yi mor renge boyayan lavantalar çiçek açmaya başladı
Edirne'yi mor renge boyayan lavantalar çiçek açmaya başladı
Edirne'yi mor renge boyayan lavantalar çiçek açmaya başladı
Edirne'yi mor renge boyayan lavantalar çiçek açmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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