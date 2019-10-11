11.10.2019 19:12

Edirne 7. Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, kentteki bir etkinlik merkezindeki fuarın açılış programında yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarihi boyunca sahip olduğu siyasi, kültürel ve coğrafi özellikleriyle Balkanlar'ın başkenti olduğunu söyledi.



Edirne'nin tarihi, kültürel ve coğrafi yapısına vurgu yapan Güler, "Edirne tarihi boyunca Balkan coğrafyasının her zaman en önde gelen, Balkanlar'ı ivmeleyen, Balkanlar'ın önde gelen kenti olmuştur. Kentimizin tarihten gelen yapısı ve son dönemlerde yerelde yapılan çalışmalarla Edirne'yi Balkanlar'ın kültürel başkenti yapma hedefindeyiz. Kitap fuarı da buna güzel bir katkı yapıyor." ifadelerini kullandı.



Güler, TSK tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin ulusal güvenliği için yapıldığını da ifade ederek, harekatın zaferle sonuçlanması için Türk milletinin dua ettiğini kaydetti.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise kitap fuarının yedincisini yapmanın mutluluğunu yaşadığını ve fuara gelen ziyaretçi sayısının her yıl arttığını dile getirdi.



Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Edirne'yi Türk bayraklarıyla donattıklarını hatırlatan Gürkan, Edirneli vatandaşlarında harekat süresince evlerine Türk bayrağı asmalarını istedi.



Fuarın onur konuğu gazeteci ve yazar İsmail Saymaz da kitap fuarına olan ilginin her sene arttığına dikkat çekerek, fuarın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.



Kitapseverler tarafından 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek fuar, 48 yayınevi ve 70 yazar ağırlayacak.

Kaynak: AA