Edirne Yeni Sarayı'nın kapı duvarı gün yüzüne çıkarılıyor
Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan Edirne Yeni Sarayı'nın (Saray-ı Cedide-i Amire) has bahçeye açılan kapısının toprak altında kalan duvarları gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.
26.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:31
Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan Edirne Yeni Sarayı'nın (Saray-ı Cedide-i Amire) has bahçeye açılan kapısının toprak altında kalan duvarları gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.
Kaynak: Dunya.com