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Edirne Yeni Sarayı'nın kapı duvarı gün yüzüne çıkarılıyor

Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan Edirne Yeni Sarayı'nın (Saray-ı Cedide-i Amire) has bahçeye açılan kapısının toprak altında kalan duvarları gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.

26.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:31
Edirne Yeni Sarayı'nın kapı duvarı gün yüzüne çıkarılıyor

ve gibi padişahlara ev sahipliği yapan Yeni Sarayı'nın (Saray-ı Cedide-i Amire) has bahçeye açılan kapısının toprak altında kalan duvarları gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.

Kaynak: Dunya.com

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