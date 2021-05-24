Edirne Yeni Saray'da kazı çalışmaları sürüyor

Temeli 2. Murat döneminde 1450'de atılan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan, Edirne Sarayı olarak da bilinen Edirne Yeni Saray'da (Saray-ı Cedide-i Amire) 2021 yılı kazıları sürüyor.

Temeli 2. Murat döneminde 1450'de atılan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan, Edirne Sarayı olarak da bilinen Edirne Yeni Saray'da (Saray-ı Cedide-i Amire) 2021 yılı kazıları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmaları yürüten kazı başkanı Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi vermek için Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, kazı çalışmalarının 3 yıldır üniversite koordinasyonunda gerçekleştirildiğini anımsatan Kurtişoğlu, bu süre içerisinde önemli bulgular elde edildiğini belirtti.

Kurtişoğlu, Eylül 2018'den bu yana sürdürdükleri kazılarla binaların temellerini ortaya çıkararak Edirne Yeni Saray'ı ile ilgili daha çok bilimsel veriye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Kurtişoğlu, "Ekip olarak yeni sezonda da Edirne'nin değerlerine sahip çıkmaya, var gücümüzle çalışmaya ve geçmişimizi aydınlatmak için çabalamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Rektör Tabakoğlu da kazı çalışmalarının başarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Gönül coğrafyamızda, Selimiye Camisi kadar müstesna bir yere sahip Edirne Sarayı'ndaki arkeolojik kazılarda, bu yeni sezonda da çok önemli bulgulara ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne Sarayı

Tunca Nehri kenarına kurulan Edirne Sarayı'nın yapımına, 2'nci Murat'ın emriyle 1450 yılında başlandı.

Topkapı Sarayı'na benzer bir yerleşim planına sahip saray, büyük meydanlar etrafında konumlanan değişik işlevli yapılarıyla Türk saray mimarisinin genel karakterini yansıtıyor.

İnşasının ardından Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı gibi pek çok önemli olaya tanıklık eden saray, Osmanlı-Rus Savaşı'nda önemli oranda tahrip edildi.

Savaş sırasında cephanelik olarak kullanılan saray, Edirne'nin istila edileceği ve cephanenin Rusların eline geçebileceği düşüncesiyle dönemin Edirne Valisi Cemil Paşa'nın emriyle havaya uçuruldu.

Saraydan bugüne, mutfağı, Babüssaade, Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Fatih Köprüsü, Adalet Kasrı, Kanuni Köprüsü, Su Maksemi, Şehabeddin Paşa Köprüsü, Namazgahlı Çeşmesi, Av Köşkü gibi yapılar ulaşabildi.

Osmanlı dönemi kanalizasyon sistemi, saray mutfağına ait araç gereçlerin yanı sıra Hürrem Sultan'ın kullandığı parfüm şişelerinin de bulunduğu Edirne Sarayı kazı alanının, ören yerine dönüştürülerek koruma altına alınması çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar