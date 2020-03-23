Edirne'ye 'seyyar satıcı' girişi yasaklandı
EDİRNE Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsımında, başka şehirlerden gelen seyyar satıcıların kente girişini yasakladı.
23.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:44
EDİRNE Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsımında, başka şehirlerden gelen seyyar satıcıların kente girişini yasakladı.
Edirne Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşılık aldığı önlemler kapsamında, vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla şehir dışından gelen seyyar satıcıların kente girişinin yasaklandığını açıklandı. Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve mallarına el konulacağı bildirildi.
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Kaynak: DHA