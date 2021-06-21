Edirne'ye özgü "Çeribaşı" kirazında hasat başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'ye özgü "Çeribaşı" kirazında hasat başladı

Edirne'ye özgü 'Çeribaşı' kirazında hasat başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde yetişen ve Avrupa'ya ihraç edilen Çeribaşı kirazının hasadı başladı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde yetişen ve Avrupa'ya ihraç edilen Çeribaşı kirazının hasadı başladı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, 22 üreticinin 15 yıl önce bir araya gelip Çeribaşı kirazını yetiştirmeye başladığını söyledi.

Çiftçilerin özenle yetiştirdiği kirazları toplamaya başladıklarını anlatan Göktaş, "İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere kirazın 4'te 3'ü yurt dışına ihraç ediliyor. Kirazın kabuğu çok sert erik misali, dayanma gücü yüksek. Önümüzdeki dönemde kiraz üretimini artıracağız. Marka olma aşamasında olan Çeribaşı kirazını hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasin Samuk ise yaklaşık 500 dönüm olan kiraz alanını her gecen yıl genişletmeye çalıştıklarını belirterek, hasat sezonunun üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Köy muhtarı ve kiraz üreticisi Tezcan Meriç ise Çeribaşı kirazının kalite ve özellikleriyle ön plana çıktığını belirtti.

Kirazın büyük bir bölümünün Avrupa'ya ihraç edildiğini aktaran Meriç "Bu sene hava şartları nedeniyle verimde biraz düşüş oldu. Topladığımız kirazın kilosunu bir firmaya toptan 13 liradan verdik. Gelecek yıl daha iyi olur inşallah." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

Nereden nereye! Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde bulundu
Nereden nereye! Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Boris Johnson Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Yüce Emel Sayın Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Aytaç Kara Mert Müldür Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'ye özgü "Çeribaşı" kirazında hasat başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 09:27:44. #1.16#

title