Edirne'ye "müzikal" tanıtım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'ye "müzikal" tanıtım

10.10.2020 08:33 | Son Güncelleme: 10.10.2020 08:36
Edirne'ye

Edirne'nin dijital medya tanıtımında kullanılmak üzere şehrin ve Balkan türkülerinin seslendirildiği klipler hazırlanıyor.

Edirne'nin dijital medya tanıtımında kullanılmak üzere şehrin ve Balkan türkülerinin seslendirildiği klipler hazırlanıyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda kentin tanıtımı ve dijital ortamdan geniş kitlelere ulaşmak amacıyla profesyonel klip projesi hayata geçirildi.

Altın Koza, TRT Belgesel ödülleri gibi pek çok ödülün sahibi Edirneli Batuhan Kurt'un kamera arkasını yönettiği çalışma kapsamında Edirne türküleri "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar", "Edirne'nin Ardı Bayler" Balkan türküleri "Bababuba" ve "Çalın Davullar" için klip çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği Korosu ses ve saz sanatçıları ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin kamera karşısına geçtiği proje kapsamında klipler, başta Selimiye Camisi, Enez Kalesi, Meriç Köprüsü, Rüstempaşa Kervansarayı gibi kentin tarihi, turistik, kültürel alanlarında çekiliyor.

Klipler ay sonunda yayınlanmaya başlanacak.

"Amaç Edirne'yi daha çok tanıtmak"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'yi müzikle tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Kenti tanıtmak için projeler geliştirdiklerini belirten Soytürk, "Kadim şehir Edirne'mizin kültür turizminden aldığı payı artırmak adına şehrimizin tanıtımı için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kente gelen turistlere, şehrimizi farklı çalışmalarla anlatıyoruz. Hedefimiz Edirne'nin turizm potansiyelini daha da yukarıya çekmek." dedi.

Müziğin evrensel yönünü kullanarak kenti tanıtacaklarını anlatan Soytürk, şöyle devam etti:

"Edirne Valimiz Ekrem Canalp'in talimatlarıyla yürüttüğümüz proje kapsamında Edirne'mizi müzikle tanıtacağız. Hazırlanan klipleri ulusal ve uluslararası mecralarda yayınlayacağız. Hedefimiz tüm dünyada Edirne'yi herkese göstermek ve anlatmak. Çalışmaların karşılığını en iyi şekilde alacağımızı ve daha çok misafiri ağırlayacağımızı düşünüyorum."

Yönetmen Batuhan Kurt ise Edirne'de yetişmiş biri olarak kentin tanıtımına katkı sağlamak için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Çekimleri kentin tarihi ve doğal güzelliklerinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurt, "İnşallah Edirne'nin tanıtımı adına güzel bir çalışma yapmış olacağız. Çekimlerden çok keyif alıyoruz, umarım izleyenler de aynı duyguları bizimle paylaşırlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Türkan Şoray Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Hatay Rusya Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'ye "müzikal" tanıtım - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 08:40:34. #1.14#
title