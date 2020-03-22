Edirne'ye kara yoluyla gelen şoför ve yolcuların ateşi ölçülüyor
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Edirne Valiliği, Jandarma, Güncel

Edirne'ye kara yoluyla gelen şoför ve yolcuların ateşi ölçülüyor

Edirne Valiliği talimatıyla kente giriş yapılan noktalarda, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırıldı.

22.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:09
Edirne'ye kara yoluyla gelen şoför ve yolcuların ateşi ölçülüyor

Edirne Valiliği talimatıyla kente giriş yapılan noktalarda, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırıldı.

Jandarma ekipleri kente kara yoluyla giriş yapılan 3 noktada araçları tedbirler kapsamında kontrol amacıyla durduruyor.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) de şoförlerin ve araç içerisindekilerin ateşini ölçüyor.

Kente giriş yapmak isteyen otobüslerde de bilgilendirmede bulunulduktan sonra yolcuların ateşi kontrol ediliyor. Yüksek ateş tespit edilen yolcular 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor.

Sınır kapılarında da tedbirler artırıldı

Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarını kullanarak yurda giriş yapmak isteyen Türk plakalı tırlar ise işlemleri başlamadan önce dezenfekte ediliyor

Termal kamerayla vücut ısıları ölçülen tır şoförlerine önlem amacıyla evlerinde karantina uygulaması için talimatname doldurtuluyor.

Talimatnameye uymayan şoföre ceza uygulanacağı uyarısında bulunuluyor.

Edirne'ye kara yoluyla gelen şoför ve yolcuların ateşi ölçülüyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Edirne'ye kara yoluyla gelen şoför ve yolcuların ateşi ölçülüyor

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