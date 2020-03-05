EDİRNE'YE GİTMEK İSTEYEN GÖÇMENLERİN VATAN CADDESİNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
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EDİRNE'YE GİTMEK İSTEYEN GÖÇMENLERİN VATAN CADDESİNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH Vatan Caddesi'nde Edirne'ye gitmek için toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

05.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:59
EDİRNE'YE GİTMEK İSTEYEN GÖÇMENLERİN VATAN CADDESİNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH 'nde 'ye gitmek için toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Edirne'ye gidebilmek için uygun fiyata otobüs bekleyen göçmenler geceyi çimlerin üzerinde uyuyarak geçirdi. İki gündür Vatan Caddesi'nde beklediğini söyleyen bir göçmen "İki gündür buradayız. Otobüs bekliyoruz.  Burada yatıyoruz. Otobüs bekliyoruz. Bazı otobüs sürücüleri sınıra 30 km uzakta bırakıyor ve yürüyerek gitmemizi istiyor. Burada bekleyen bazı arkadaşlar ise Yunanlıların kapıları açmasını bekliyor." dedi

Görüntü Dökümü

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-Bekleyen göçmenler-Röp

-Genel ve Detaylar


Kaynak: DHA

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