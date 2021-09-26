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Edirne'ye gelen turistleri davul zurna ekibi karşılıyor

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'ye gelen turistleri davul zurna ekibi karşılıyor

Edirne'de hafta sonu nedeniyle turist yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL (AA) - Edirne'de hafta sonu nedeniyle Turist yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'a yakınlığının yanı sıra pek çok tarihi yapıyı barındıran serhat şehri yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

Kentin müzisyenleri de ekipler halinde cadde cadde, sokak sokak gezerek sanatlarını icra ediyor, verilen bahşişlerle harçlıklarını çıkarıyor.

Cadde ve sokaklarda davul zurna ekipleriyle karşılaşan turistler zaman zaman ekiplere danslarıyla eşlik ediyor.

Ailesiyle İstanbul'dan Edirne'ye gezmeye gelen Harun Akşahin, AA muhabirine, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezeceklerini söyledi.

Tava ciğerin de tadına bakmak istediklerini belirten Akşahin, "Edirne'de davul zurna ekibi karşıladı çok güzel ve samimi bir ortam. Biz de neşelendik onlarla birlikte. Hoş bir ortam mutluyuz burada bulunmaktan. Şaşırdık onları görünce. Onları görünce arabamızı park edip yakından görmek istedik. Yeni geldik önce camileri gezeceğiz daha sonra tarihi yerlere gideceğiz." diye konuştu.

Davul zurna ekibinden müzisyen Serdar Barış da gelen turistleri Trakya şarkılarıyla karşıladıklarını belirterek, "Onlar bizi gördükçe çaldığımız şarkıları dinledikçe neşeleniyorlar. Seviyorlar bizi, bizde onları seviyoruz." dedi.

Zurna çalmayı çok sevdiğini anlatan Barış, hem mesleğini yaptığını hem de verilen bahşişlerle para kazandıklarını kaydetti.

Tava ciğer restoranı sahibi Hasan Hüseyinca ise Edirne'nin hafta sonları çok sayıda turisti ağırladığını ifade etti.

Yerli yabancı turistlerin hem tava ciğerin tadına baktığını hem de tarihi mekanları gezdiğini anlatan Hüseyinca, "Davul zurna ekibini de görünce daha da neşeleniyorlar. Bizde haftanın yorgunluğunu onların müzikleriyle atıyoruz. Hem çalışıyoruz hem de onları dinliyoruz." diye konuştu.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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