Edirne'ye Gelen Bulgarlar Mutlu Edirneliler Endişeli - Haberler
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Edirne'ye Gelen Bulgarlar Mutlu Edirneliler Endişeli

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle giderek artan sayıda Bulgaristan vatandaşı alışveriş için Edirne'yi tercih ederken, esnaf ve halk Türk halkının alım gücünün düşmesinden rahatsız.

EDİRNE (DailyMotion.com) - Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle giderek artan sayıda Bulgaristan vatandaşı alışveriş için Edirne'yi tercih ederken, esnaf ve halk Türk halkının alım gücünün düşmesinden rahatsız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti.'

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Cuma günü çalınan 10 bin dolarının bulunmasına sevinemedi: Kur düştü, zararım 60 bin TL

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