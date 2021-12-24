Edirne'ye Gelen Bulgarlar Mutlu Edirneliler Endişeli
Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle giderek artan sayıda Bulgaristan vatandaşı alışveriş için Edirne'yi tercih ederken, esnaf ve halk Türk halkının alım gücünün düşmesinden rahatsız.
EDİRNE (DailyMotion.com) - Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle giderek artan sayıda Bulgaristan vatandaşı alışveriş için Edirne'yi tercih ederken, esnaf ve halk Türk halkının alım gücünün düşmesinden rahatsız
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