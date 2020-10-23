Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
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Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor

23.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:09
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor

BULGARİSTAN'dan dün günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen turistler, son dönemde deniz ürünlerine de ilgi gösterip, özellikle kasalarla palamut alıyor.

BULGARİSTAN'dan dün günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen turistler, son dönemde deniz ürünlerine de ilgi gösterip, özellikle kasalarla palamut alıyor. Balıkçı esnafı Feridun Biztiren, Bulgar turistlerin, fiyatının düşük olması nedeniyle özellikle palamuda yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bazıları arkadaşlarıyla anlaşıyor. Gelmeyenlerin de balıklarını alıyorlar, işte o zaman daha çok alıyorlar. 40- 50 tane, kasalarla alıp götüren oluyor" dedi.

Bulgaristan'ın 1 Eylül itibariyle karantina sürecine son vermesiyle alışveriş için Edirne'ye gelen komşu ülke vatandaşları alışveriş listesine deniz ürünlerini de ekledi. Kentteki Balıkpazarı Caddesi'ne özellikle hafta sonları akın eden Bulgarlar, ağırlıklı olarak palamut, hamsi gibi balıkları tercih ediyor. Balıkçı esnafından Feridun Biztiren, Bulgarların fiyatı düşük olması nedeniyle palamuda yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, kasalarla aldıklarını dile getirdi.

Gelen Bulgar turistlerin en az 15- 20 tane palamut alarak ülkelerine döndüğünü ifade eden Bizitren, "Döviz kurundaki farklılık nedeniyle de gelenler bütçelerine göre en az 15- 20 tane alıp gidiyorlar. Genellikle oraya götürünce tuzlama, lakerda gibi lezzetler yapıyorlar kendilerine. O nedenle ucuz olduğu için genelde palamudu tercih ediyorlar. 15 taneden aşağı alan yok. Bazıları arkadaşlarıyla anlaşıyorlar. Gelmeyenlerin de balıklarını alıyorlar, işte o zaman daha çok alıyorlar. 40- 50 tane, kasalarla alıp götüren oluyor. Özellikle hafta sonları daha yoğun. Hafta arası işi bilen geliyor" dedi.

'BALIK BÜYÜDÜKÇE FİYATI DA YÜKSELİYOR'Balık fiyatlarının ise mevsimine göre normal seyrettiğini kaydeden Biztiren, "Hamsinin kilosu 30- 35 lira, palamudun tanesi 25 lira, sardalyanın kilosu 25 lira. Uskumru var 25 lira. Çupra, uskumru, levrek gibi balıklarımız var ama genelde fiyatları pek değişmez. Sadece denizine göre fiyatları değişiyor. Karadeniz'in levreği Ege Denizi'ne göre daha pahalıdır. Normalde Enez'den gelen levrek 40 lira, Karadeniz'in kilosu 70 liraya çıkıyor. Ege Denizi'nin 4 tanesi 1 kilo geliyor ama Karadeniz'inkinin 2 tanesi 1.5 kilo geliyor. O nedenle balık büyük olduğu için fiyatı da yüksek oluyor" diye konuştu.'TAZE OLDUĞU İÇİN BALIĞI EDİRNE'DEN ALIYORLAR'

Balıkçı esnafı Hamza Köksoy da satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Şu an satışlardan çok memnunuz. Özellikle Bulgar turistlerin rağbet göstermesi bizi çok mutlu ediyor. Sanırım onlar da olmasa balıkçılık bile yapamayız gibime geliyor. Çoğu aldıkları balıklar palamut oluyor. Çupra ve levrek gibi balıklara nadir olarak rağbet gösteriyorlar. Döviz kuru farkından ve bizdeki balıkların da taze olmasından dolayı bize ilgi gösteriyorlar. Biz de memnunuz bu ilgiden" şeklinde konuştu.


Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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