Dolu etkili oldu
25.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:43
Edirne'de dolu yağışı etkili oldu.
Edirne'de dolu yağışı etkili oldu.
Kentte aralıklarla sağanak geçişleri zaman zaman dolu şeklinde yağıyor.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sağanak geçişleri yaşanıyor. Otogar yakınlarında ise dolu etkili oldu.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Sağanağın aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ön görülüyor.
Çarşamba günü ise bölgede kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar