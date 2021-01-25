Dolu etkili oldu
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Dolu etkili oldu

25.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:43

Edirne'de dolu yağışı etkili oldu.

Edirne'de dolu yağışı etkili oldu.

Kentte aralıklarla sağanak geçişleri zaman zaman dolu şeklinde yağıyor.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sağanak geçişleri yaşanıyor. Otogar yakınlarında ise dolu etkili oldu.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanağın aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ön görülüyor.

Çarşamba günü ise bölgede kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Dolu etkili oldu
Dolu etkili oldu
Dolu etkili oldu
Dolu etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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