Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar geri dönüşte Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu

EDİRNE (İHA) - Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları, dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.

Edirne'ye sabahın erken saatlerinde gelen ve alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları havanın kararmasıyla birlikte ülkelerine dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine dönüyor. Gelen Bulgar vatandaşları, esnafın yüzünü güldürüyor. Bulgaristan vatandaşlarını ağırlayan esnaf, ekonomik canlılığın bu şekilde devam etmesini istiyor.

Bulgaristan gümrüğünde işlemlerin uzun sürdüğünü ifade eden Bulgaristan vatandaşı Erkan Ali Osman, tahminen 2 saate yakın bekleyeceğini söyledi. Bir diğer Bulgaristan vatandaşı Sabri Erkenadım da, Edirne'ye hem ziyarete hem de alışverişe geldiğini belirtti. Kapıkule'de hafta sonları yoğun kuyruk yaşandığına dikkati çeken Ceyhan Erdur da, zaman zaman işlemlerin uzadığını öne sürdü. - EDİRNE