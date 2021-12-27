Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandı - Haberler
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Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandıEDİRNE Edirne'ye alışveriş yapmak için gelen Bulgar vatandaşın otomobilinde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandı

EDİRNE Edirne'ye alışveriş yapmak için gelen Bulgar vatandaşın otomobilinde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesine bağlı Kıyık Caddesinde Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş için gelen Georgı zhekov hakimiyetindeki X2684KT plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından yangın çıktı. Durumu fark eden araç sürücüsü aracını yol kenarına çekerek durdu. Yanındaki arkadaşı ile birlikte aracından inen Georgı zhekov üzülerek yanan aracını çaresizlik içerisinde seyretti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandı

Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandı

Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandı

Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandı

Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandı

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