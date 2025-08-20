Edirne'ye 2026 yılına kadar 253 su tankeri dağıtılacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, 2026 yılı sonuna kadar Edirne'nin tüm köylerine yangınlara müdahale amacıyla su tankeri dağıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Sezer, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen Araç Lansman ve Yangın Tankeri Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, ormanları ve tarım arazilerini yangınlara karşı korumada su tankerlerinin önemli olduğunu söyledi.

Yangınlara yapılan hızlı müdahalenin, harcanacak emeğin ve oluşacak zararın önüne geçtiğini belirten Sezer, "Bugün dağıtacağımız 21 su tankeri ile köylerimize şu ana kadar 70 tankerin dağıtımını yaptık. Verdiğimiz 20 sipariş ile yıl sonunda 90 su tankerini köylerimizle buluşturmuş olacağız. Önümüzdeki yıl da peyderpey alım yaparak 253 köyümüzün tamamına su tankeri dağıtmış olacağız." dedi.

Sezer, Özel İdarenin ihtiyacı olan 3 arazöz, 3 çekici, 2 roley tank ve çöp kamyonu satın aldıklarını, 5 kamyon, 3 greyder, 2 ekskavatör ve loder alımı da yapacaklarını dile getirdi.

Köylerdeki yatırımlar

Köylerde yaşayan vatandaşların konforu için kaliteli asfalt yollar yaptıklarını ifade eden Sezer, "200 kilometre sıcak asfalt hedefimiz devam ediyor. Geçen yıl asfalt yaparken bütün transferi kiralık araçlarla yaptık ve bize bayağı bir maliyete sebep oldu. Yine asfalt için kullanılan malzemeleri de kiraladığımız araçlarla hazırladık o da bize bir maliyet getirdi. Araç parkımızı genişleterek bunu daha ucuza mal etme kararı aldık." diye konuştu.

Sezer, sulama göletlerinin yapımının da sürdüğünü belirtti.

Meriç ve Tunca nehirlerindeki düşük su miktarına rağmen ortak su yönetim anlayışıyla tarımsal sulamadaki sorunların üstesinden geldiklerini vurgulayan Sezer, "Meriç Havzası'ndaki ortak su yönetimi ile beraber bunu başardık. Önümüzdeki yıl elimiz daha kolay Çakmak Barajı'mız bitti. Çakmak Barajı'nda 150 milyon metreküp suyu inşallah kış ayları boyunca depolayacağız. Malumunuz Tunca Nehri'nde yapılan barajımız da inşallah bir iki yıl içerisinde tamamlanacak. Onunla beraber asrın su krizlerinin yaşandığı dönemlerde bir nefes almış olacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da su tankerlerinin öneminin çıkan yangınlarda anlaşıldığını belirtti.

Yangınlara hızlı müdahalenin önemli olduğunu aktaran Aksal, "Tankerler maliyet olarak baktığınızda, görünüş olarak baktığınızda küçük bir hizmet gibi geliyor ama faydası kendi boyunu çok fazla aşıyor. İnşallah hiç yangınla karşı karşıya gelmeyiz ama eğer bir yangın olursa da anında müdahale ederiz." dedi.

Aksal, İl Özel İdaresinin yatırımlarının devam edeceğini kaydetti.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de son 2 yılda Edirne merkez ve köylere birçok alanda eser kazandırmak için Vali Yunus Sezer öncülüğünde çalıştıklarını belirtti, destek verenlere teşekkür etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da alınan su tankerleri ve araçların hayırlı olmasını diledi.

Tayakadın Muhtarı Fikri Turan da yapılan hizmetlerin köylüler tarafından beğeniyle karşılandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından su tankerleri, köy muhtarlarına teslim edildi. Daha sonra Sezer ve beraberindekiler araçlar inceledi, bilgi aldı.

Törene Belediye Başkan Vekili Savaş Çerkez, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.