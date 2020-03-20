EDİRNE Yaşlıların uyarıları dikkate almaması üzerine banklar kaldırıldı
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Koronavirüs, Türkiye, Keşan, Güncel

EDİRNE Yaşlıların uyarıları dikkate almaması üzerine banklar kaldırıldı

Yaşlıların uyarıları dikkate almaması üzerine banklar kaldırıldıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıtanın uyarılarına rağmen yaşlıların meydanda oturmaları üzerine banklar belediye ekiplerince sökülerek, yerinden kaldırıldı.

20.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:37
EDİRNE Yaşlıların uyarıları dikkate almaması üzerine banklar kaldırıldı

Yaşlıların uyarıları dikkate almaması üzerine banklar kaldırıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıtanın uyarılarına rağmen yaşlıların meydanda oturmaları üzerine banklar belediye ekiplerince sökülerek, yerinden kaldırıldı. Banklardan kaldırılan yaşlıların bu kez de park duvarlarına oturdukları görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve 8 bine yakın kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ve can almasının ardından Keşan'da belediye salgından etkilenmemek için önlemlerini arttırdı. Keşan'da bazı yaşlılar uyarılara rağmen Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankları doldurdu. Vatandaşlar, zabıtanın uyarıları dikkate almaması üzerine belediye ekipleri bankları yerlerinden kaldırarak, römorklara yükledi.

'İŞİN FARKINA, CİDDİYETİNE VARALIM'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, önlem olarak parklardaki bankları kaldırdıklarını belirterek, "Çünkü yaşlılarımız oturuyorlar. Evde kal, diyoruz. Ciddi bir şekilde önlemler almalıyız. İşin farkına, ciddiyetine varalım. Tedbir almazsak daha olumsuz sonuçlar gelme ihtimali çok yüksek. Tedbir almazsak sonuçlar ağar olabilir. Eve girince herkes üstünü başını balkona çıkarsın. Herkes havalandırma odası olarak balkonunu değerlendirsin. Eşyalarını balkona koysun, elini, yüzünü yıkasın, sonra evinin diğer işlerine başlasın" dedi.

'PAZARYERİNDE TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ'

Şehirdeki halk pazarının yarın kontrollü şekilde kurulacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Esnafımız da kendi önemlerini alacak. Tek dileğimiz vatandaşın pazaryerinde sosyal mesafeyi koruması. Pazaryerine çıkacak vatandaşlarımızın sosyal mesafe bırakarak alışveriş yapmasını istiyoruz. Kalabalık yerlere girmemelerini istiyoruz. Mecburen pazaryerini açıyoruz. Pazarcımız kendi önlemini alacak. Eldivenini, maskesini takacak. Tezgahlar arası mesafeyi de koruyacak. Yarın pazar kurulunca hep beraber tabloyu göreceğiz. Pazaryerinde tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.

'HALKIMIZ ÇOK DUYARSIZ'

Kanser ve KOAH hastalığı nedeniyle çarşıya maske ve eldiven takarak çıkan Hüsniye Ergin (55) ise şunları söyledi:

"Koronavirüs rüyalarıma giriyor. Ama ölümden hiç korkmuyorum. Ama gençlik gidiyor. Bizim yaştakiler gitsin. Ama gençlere bir şey olmasın. Bizim halkımız çok duyarsız. 'Bana bir şey olmaz' diyor, çıkıyor. Bu konuda bilinçsiz miyiz, canımızın kıymetini mi bilmiyoruz?"

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı. Polis ekipleri, cami çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

EDİRNE Yaşlıların uyarıları dikkate almaması üzerine banklar kaldırıldı

Kaynak: DHA

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EDİRNE Yaşlıların uyarıları dikkate almaması üzerine banklar kaldırıldı

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